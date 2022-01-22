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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يطبق اليوم .. الحجر الصحي بالمنافذ يبدأ تنفيذ الاشتراطات الجديدة لدخول مصر

المنافذ
المنافذ

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية.

يأتي ذلك في ضوء مستجدات الموقف الوبائي لـ  فيروس كورونا عالميا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.
 


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدء من اليوم السبت 22 يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام.
 

حسام عبدالغفار

وأفاد "عبدالغفار" بإيقاف العمل بإجراء تحليل ال ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني).

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW،
 

لدكتور عمرو قنديل


وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أنه بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا -طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن- وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

الإجراءت التي تتم مع عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص

وتابع "قنديل" أنه في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، موضحا أنه في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص
‏PCR في اليوم السادس، وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR  سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.

ارشيفية 
الصحة الإجراءات الحجر الصحي الموانئ المطارات

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