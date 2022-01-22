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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لإدانته بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " عماد . م " 29 سنه سائق لودر ،مقيم دائرة مركز مشتول السوق ، بالإتجار في المواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

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تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمةالقضية رقم  19351 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المخدرات ضباط الشرقية مخدرات المؤبد المشدد الجنايات محكمة الجنايات الزقازيق

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