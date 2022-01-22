بعد إصابته بمباراة المقاولون.. الأهلي يفقد جهود حسام حسن لمدة أسبوعين

يغيب حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في عضلة السمانة.



وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن الأشعة التي خضع لها حسام حسن صباح اليوم أثبتت إصابته بشد في عضلة السمانة.



ويبدأ حسام حسن مهاجم الفريق، تنفيذ برنامج تأهيل بدني بداية من الاثنين المقبل؛ للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة المقاولون العرب ولم يستكمل بسببها اللقاء.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.