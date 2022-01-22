وكيل تعليم الدقهلية يتابع نتائج اليوم الأول لامتحانات نصف العام

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، سير الامتحانات بمدرسة الجلاء الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب التعليمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة شير اللجان الامتحانية فى يومها الاول للمرحله الثانوية والاعدادية والصف السادس الابتدائى.

وأطمئن عبد الرؤوف على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان .

فيما أدى اليوم ١١٩ ألف ٥٢٥ طالب وطالبه بالصف الأول الاعداي العام الامتحان فى مادة الحاسب الالى والجبر والإحصاء و أدى ١٢٩ ألف ١١٧ طالب وطالبة بالصف الثانى الاعدادى ادو امتحان ماده الحاسب الالى واللغه العربية والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وشامل اجزاء المنهج.

الجدير بالذكر انه سيؤدى غدا الأحد طلاب الصف الاول الإعدادي ماده العلوم والتربية الفنيه والصف الثانى الاعدادى سيؤدى ماده الجبر والاحصاء واللغه الاجنبية و ١٢٨ ألف ٧٣٧ طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائى مادة الدراسات الأجتماعية.