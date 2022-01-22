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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ضحايا أمم إفريقيا.. إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب غانا

ميلوفان رايفاتش
ميلوفان رايفاتش

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الغاني لكرة القدم، قرر إقالة الصربي ميلوفان رايفاتش من تدريب البلاك ستارز، بعد وداع منتخب غانا بطولة أمم إفريقيا 2022.

وذكرت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، أن الاتحاد الغاني قرر إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب غانا، وسيلعن عن خليفته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وودع منتخب غانا بطولة أمم إفريقيا 2022 من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 20200، غدا الأحد.

 

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي:

 

23 يناير

بوركينا فاسو أمام الجابون - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

نيجيريا أمام تونس - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

غينيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

25 يناير

السنغال مع كاب فيردي - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

المغرب مع مالاوي - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

كوت ديفوار مع مصر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

ميلوفان رايفاتش أمم أفريقيا غانا دور المجموعات مصر كوت ديفوار

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