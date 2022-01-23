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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب تناقش القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي .. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار اليوم الأحد  طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات بحضور وزيرة الثقافة.

و تشهد لجنة السياحة  و الطيران المدني مناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة.

و تناقش لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات استعراض استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في ظل التحول الرقمي.
بحضور الدكتورة هبه صالح، عميدة معهد تكنولوجيا المعلومات.

و تناقش لجنة الإسكان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا الـمستجد.

و تشهد لجنة السياحة و الطيران غدا الاثنين  الاستماع إلى وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

و تناقش لجنة الإدارة المحلية الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب نور الدين أبو ستيت، بشأن تضارب الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية للمحافظين، ومدى تأثيرها على طلبات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق، فضلاً عن عدم تفعيل الكتاب الدوري رقم 130 لسنة 2021 بشأن تولي وحدة التفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة دون غيرها إصدار شهادات مطابقة الأعمال لتوصيل المرافق للعقارات، وذلك نظراً لعدم تجهيز مقرات للهيئة الهندسية بالوحدات المحلية للمحافظات وخاصة محافظة سوهاج، فضلاً عن ضرورة تحديد موقف العقارات التي تم بنائها بالمدن قبل إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة، وكيفية التعامل معها، ومع العقارات التي تم بنائها بالقرى وكيفية التعامل مع العقارات التي تم بنائها برخصة ولا يوجد بها جراچ ومطالبة أصحابها في الوقت الحالي بإنشاء جراچ، والعقارات التي تم قبول طلبات التصالح عليها، واستلم أصحابها نموذج 10.
 

لجنة التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات وزير الطيران الإدارة المحلية الاشتراطات البنائية

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