كأس العالم للأندية.. مدرب مونتيري المكسيكي: لا امتلك معلومات كافية عن الأهلي

أكد خافيير اجيري المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي معرفته بالنادي الأهلي منافسه في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الإمارات.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية .

وفي تصريحات صحفية قال اجيري : أعرف الأهلي جيدا لأني كنت أدرب منتخب مصر والآن لديهم خمس لاعبين يشاركون رفقة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا ".

وأكمل: لا امتلك معلومات كافية عن الأهلي حاليا ولكن بعدما انتهي من مواجهة فريق كروز أزول سأركز علي الأهلي .

جدير بالذكر أن خافيير اجري تولي تدريب منتخب مصر ورحل بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019