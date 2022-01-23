اليوم.. تشريعية النواب تناقش اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع حكومة الصين

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، وذلك بشأن طريقة إقرارها.

كما تناقش نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك بشأن طريقة إقرارها.

وتناقش نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي، وذلك بشأن طريقة إقرارها.

كما تشهد نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا غدا “الأحد”، لمناقشة تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP 27)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة).