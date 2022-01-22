الشوط الأول.. غزل المحلة يسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك

استطاع غزل المحلة من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

مرر هشام عادل لاعب غزل المحلة كرة من داخل منطقة الجزاء لتصل بين اقدام عبده يحيى الذي لا يتأخر في تسجيل الكرة في شباك محمد عواد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتب بدل من ضائع.

وكان استطاع هشام عادل من تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

و يضم تشكيل غزل المحلة كل من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: هاني عادل – محمد فتح الله – خالد سامي – محمد بازوكا

خط الوسط: أشرف سيد – مصطفى العش – هشام بلحة – أحمد النادري – إبراهيم كونيه

خط الهجوم: عبده يحيى



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد