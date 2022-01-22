منى الغضبان تشارك في معرض القاهرة بكتاب "تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة"

صدر حديثا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، كتاب "تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة"، للكاتبة منى الغضبان للمشاركة في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة ما بين 26 يناير الى 7 فبراير.

ومن أجواء الكتاب :

" هل تؤمن بأن حياتك هذه ليست هي الحياة الوحيدة لك ؟، ماذا تعرف عن حياتك السابقة؟، الشواهد كثيرة و الأدلة متعددة ولكن هل تساءلت يوما مَن انت حقا أو خطر في بالك انك عشت حياة اخرى من قبل ؟ في هذه الحال، أنت لست بمفردك. فمنذ ازمنة قديمة والناس من مختلف الحضارات يفكرون كثيراً في هذين السؤالين.



وفي بحثهم عن الاجوبة، بدأ البعض يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح، قضيه تناسخ الأرواح قضيه أذليه، فالمنكرون يملكون أدله والمؤيدون يملكون أدله، فكيف نعرف ما إذا كانت هذه النظرية حقيقيه أم وهم ؟ و ما علاقه تناسخ الارواح بالعدالة الإلهية ؟ وما هي كلمة الدين فيها؟ وعلينا ان نسأل : ‹ من اين نشأت هذه الفكرة من الاساس ؟›، وهل فعلاً نعيش مره واحده أم أكثر ؟".



ويتضمن هذا الكتاب الإجابة على كل هذه الأسئلة وبحثاً تفصيلياً في تناسخ الأرواح و التقمّص وتكرّر ولادة النفس، ويطرح كلّ ما يمكن أن يخطر لك من ‏أسئلة، وتلك التي لا تخطر لك، ويجيب عنها بصورة دقيقة ومقنِعة وابتداء من الأسئلة عن الهدف من التناسخ والقرائن والأدلة على حقيقته، والرد عليها بادله نفي مروراً بمفهوم الكارما والإرادة الحرة ‏والألم والمعاناة البشرية، والابتلاء ، وبالأسئلة اللاهوتية والدينية والثقافية، وصولاً إلى الأسئلة العلمية.‏ ‎

‎

ومنى الغضبان محامية وكاتبة ومتحدثة تحفزية ومساهمة في رفع الوعى وباحثه في التنمية الروحية واستشاري صحه نفسيه بالطاقة الحيوية معتمده منذ 2010.