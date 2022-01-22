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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق عن مواجهة مصر والسنغال: فرص التأهل للمونديال متقاسمة| خاص

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف أسامة نبيل مدرب منتخب مصر السابق، عن حظوظ مصر في التأهل من خلال مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.


وقال نبيه في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن فرص التأهل لكأس العالم متقاسمة ٥٠% لكل من منتخبي مصر والسنغال.


وشدد نبيه علي أن المنتخبات المتواجدة في كأس الأمم الإفريقية أظهرت للجميع إنهم ند قوي ولا أحد يتوقع أن تظهر تلك المنتخبات بهذه القوة في النسخة الحالية.


وأضاف نبيه، إنه يجب علي كيروش أن يخوض اللقائين بأسلوب معين لإنه لم يقدم الأداء المنتظر الذي يتمناه الجميع، 
وتابع أن السنغال منتخب كبير ولديه حظوظ في التأهل ونحن أيضا لدينا حظوظ ونملك أسما وتاريخا كبيرا داخل القارة الإفريقية.


واختتم أسامة نبيه تصريحاته، بأن التأهل لكأس العالم فرصة عظيمة لكيروش وجهازه واللاعبين.

كأس العالم صدى البلد القارة الافريقية منتخب مصر كاس امم افريقيا

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