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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج فايزة كمال يفتح التكهنات حول انفصاله بسبب الضائقة المالية.. تفاصيل

مراد منير و فايزة
مراد منير و فايزة كمال

فتح المخرج المسرحي مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال ، التكهنات حول انفصاله عن زوجته السابقة سلوى بسبب المشاكل المادية .

 

وكان  المخرج المسرحي مراد منير، أعلن في ديسمبر الماضي انفصاله عن زوجته من سيدة تدعى سلوى عمر، وذلك بعد عدة أشهر قليلة رافضًا ذكر أسباب الانفصال.

 

وكتب مراد عبر حسابه الشخصي على ال فيسبوك، قائلا: رجعت عازب تانى.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب.

 

ليعود أمس ويعلن دخوله في ضائقة مالية بعد شهر من الانفصال ، حيث قال المخرج مراد منير، إنه سيتم طرده من منزله بعد رفض مالكة العقار تلقي الايجار منه- بحسب وصفه-.

 

واستغاث "منير"، قائلا عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي الراحلة فايزة كمال منذ ٨ سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي".

 

أضاف: "رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددنى بإلقاءي وأولادي في الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده ؟".

ليعود 

 

مخرج مراد منير، كان قد واجه أزمة صحية منذ فترة، إذ عانى من جلطة في المخ، وتم نقله للعلاج في المستشفى، قبل عودته إلى منزله، وخضوعه لجلسات للعلاج الطبيعي.

 

مراد منير أخرج مؤخرا مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي ابراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".

حكم واجب التنفيذ .. تفاصيل طرد المخرج مراد منير من شقته

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله بشأن إستغاثة المواطن مراد منير – مخرج مسرحى - بأنه سيتم طرده من الشقة محل سكنه "مستأجرة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة ، وذلك عقب صدور حكم لصالح  مالكة العين يقضى بفسخ عقد الإيجار وإستلامها والإدعاء برفض قسم شرطة مدينة نصر منحه مهلة للإنتقال لمكان آخر.  

بالفحص تبين بأنه قد صدر حكم لصالح مالكة الشقة المشار إليها بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمدعية "مالكة الشقة" خالية من الأشخاص والشواغل.

حيث قام المذكور بإستشكال الحكم ، وتم رفض الإستشكال عقب العرض على المحكمة المختصة وتم تحديد موعد التنفيذ من قبل قاضى التنفيذ.

كما تبين عدم صحة الإدعاء برفض قسم الشرطة المختص منح المذكور مهلة للإنتقال لمكان آخر ، لعدم إختصاص الجهات الشرطية بإيقاف تنفيذ الحكم، الأمر الذى يستلزم لجوء الشاكى إلى الجهات القضائية لكون الحكم الصادر ضده نهائى.

فايزة كمال زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال المخرج المسرحي مراد منير سلوى انفصاله عن زوجته

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