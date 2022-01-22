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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طفل مصري يقود فريق كرة قدم ناشئين بنادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن الأمريكي |فيديو

صدى البلد

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت عنوان "أطفالنا نجوم بالخارج"، تسلط الوزارة الضوء على النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين بالخارج الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج.

تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم.. الهجرة تطلق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.. ونواب: القارة مليئة بالاستثمار والاستفادة من قدرات المبتكرين ضرورة

برلمانية: مبادرة وزارة الهجرة تساهم في دمج أفكار المصريين بالخارج والأفارقة

ومن هذه النماذج، اللاعب المصري الشاب إبراهيم رستم صاحب الـ ١٦ عاما لاعب نادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن الأمريكي، ونجل أحمد رستم أحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حيث يمارس كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ٦ سنوات قضى منها ٤ سنوات كلاعب بنادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن حتى أصبح قائد "كابتن" فريق تحت ١٦ عاما ويشارك النادي في دوري العاصمة الأمريكي.

وعلى الرغم من إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد حافظ إبراهيم رستم على هويته المصرية والعربية وحرص دائما على التحدث باللغة العربية وهو ما تهدف إليه وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأعرب اللاعب المصري إبراهيم رستم عن أمنيته بأن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، متمنيا أيضا التوفيق لمنتخب مصر الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعد أحمد رستم، خبيرا في شئون التمويل بالبنك الدولي، ومسئول تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة، وأحد المشاركين في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تنظمها وزارة الهجرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج وإدماجهم في عملية التنمية على أرض مصر.

https://fb.watch/aHGH4HRQRP/

 

ابراهيم رستم
المصريين بالخارج وزارة الدولة للهجرة إبراهيم رستم مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية بنادي ڤيرجينيا ر ڤوليوشن بالولايات المتحدة الأمريكية

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