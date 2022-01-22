نصر سالم: 3 رسائل لوصول الجيش المصري لمرتبة الأقوى في الشرق الأوسط

قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن وصول الجيش المصري إلى مرتبة الأقوى في الشرق الأوسط، يتضمن 3 رسائل مهمة الأولى إلى من يفكر فى تهديد أمن مصر القومي أو أمن الأمة العربية أو مصالحها، فمصر قادر على إيقاع أي عقاب يفوق أى مصلحة قد يحصل عليها العدو بتهديده.



وأضاف سالم، خلال زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الرسالة الثانية للأمة العربية لكي تشعر أن مصر المهمومة بأمنها القومي لا تنسي ولا تنفصل عن أمتها العربية.



وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على أن الرسالة الثالثة للشعب المصري في الداخل بالعيش في سلام، فالجيش الأبي في الحق لا ينام.