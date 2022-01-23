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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالفيديو.. مخاوف من اكتشاف آلاف الحالات المتأخرة بمرض السرطان بسبب جائحة كورونا

صدى البلد

حذر علماء وأطباء بريطانيون من زيادة هائلة فى وفيات المرضى بسرطان الأمعاء فى بريطانيا، نظرا لتراجع معدلات الفحص والكشف المبكر عن المرض فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى تصاعد المخاوف من اكتشاف الحالات المتأخرة بالسرطان، مع ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا تسبب في عدم الكشف عن حالات السرطان.

وحثت هيئة الصحة الوطنية حثت على إجراء فحوصات الكشف عن السرطان، وأكدت دام كالي بالمر، مديرة السرطان بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بغنجلترا، أكدت أن القطاع الطبي يعمل لضمان إجراء الفحوصات و اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة.

وأشارت دراسة استقصائية، تفيد بعدم تشخيص ما يقرب من 50 ألف شخص مصاب بالسرطان في المملكة المتحدة، من بداية الوباء، والتأكيد أن المرضى كانوا يترددون فى التقدم للمستشفيات أثناء الزيادة فى حالات الإصابة لأنهم لا يريدون أن يكونوا عبئا على الخدمات الطبية مما يزيد من خطورة المرض ويهدد البقاء على الحياة.

وعانت المستشفيات في بريطانيا من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع ظهور المتحورة الجديدة "أوميكرون"، مما سبب ضغطا كبيرا عليها وعدم القدرة على استقبال جميع الحالات بعد استنفاذ جميع القدرات والأسرة الموجود بالمستشفيات.

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