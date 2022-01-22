عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب ثلاثية المحلة.. مجلس الزمالك يقرر بيع ثنائي الفريق الأول

الزمالك
الزمالك

حقق غزل المحلة فوزاََ محققاََ على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

 

وأصدر رئيس نادي الزمالك ثلاثة قرارات عاجلة عقب الهزيمة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة وجاءت كالتالي:-

* خصم ٢٥٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول.

*خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

*عرض ٢ لاعبين للبيع .

 

تفاصيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 


استطاع هشام عادل من تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

طالب لاعبو غزل المحلة احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى العش الذي سقط بعد انفراده بمحمد عواد لاعب الزمالك.

توقفت المباراة بعد قرار الحكم والعودة لتقنية الـ  var، بعد سقوط اللاعب داخل أرضية الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بعد مشاهدة الكرة من أكثر من زاوية احتسب حكم المباراة الكرة لصالح الزمالك، وحرم غزل المحلة من ركلة جزاء.

مرر هشام عادل لاعب غزل المحلة كرة من داخل منطقة الجزاء لتصل بين اقدام عبده يحيى الذي لا يتأخر في تسجيل الهدف الثاني في شباك محمد عواد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

توغل ابراهيم كونيه لاعب غزل المحلة بين دفاع الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسدد كرة من داخلة منطقة الجزاء منفرداََ بعواد، ولكن تألق حارس الزمالك ومنع الكرة من الدخول.

وفي الدقيقة 60 انفرد عبده يحيى لاعب غزل المحلة بمحمد عواد الذي اعترض طريقه وتصدى لتسديدة لاعب زعيم الفلاحين، ومنع دخول هدف في مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة أضاف عبده يحيى لاعب غزل المحلة الهدف الثالث في مرمى الزمالك عن طريق رأسية رائعة شاهدها عواد حارس الأبيض وهي تسكن الشباك.

كأس رابطة الأندية
وبهذا الفوز يتساوى غزل المحلة مع انبي ويتصدرا المجموعة في بطولة كأس رابطة الأندية.

و يضم تشكيل غزل المحلة كل من:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: هاني عادل – محمد فتح الله  – خالد سامي – محمد بازوكا
خط الوسط: أشرف سيد – مصطفى العش – هشام بلحة – أحمد النادري – إبراهيم كونيه      
خط الهجوم: عبده يحيى

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام
خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه.
خط الهجوم: عمر السعيد 

 

غزل المحلة نادي الزمالك باتريس كارتيرون رابطة الأندية الزمالك الفلاحين

موضوعات متعلقة

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

ترشيحاتنا

بعد ثلاثية المحلة.. موجة غضب عارمة من جماهير الزمالك تجتاح تويتر.. شاهد

الأرصاد: متوقع تسجيل الفيوم والمنيا 3 درجات والقاهرة 6 وسقوط أمطار بوجه بحري|فيديو

مصطفى بكري يهاجم منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز: به مشاهد مثلية حرمتها الأديان.. فيديو

التعليم: تمت مراعاة إجازة عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام

بدون حارس مرمى و12 حالة كورونا.. مصير مباراة جزر القمر والكاميرون

صبحي: مصر تشهد طفرة إنشائية وبشرية بمجالي الشباب والرياضة في عهد الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

بعد غلق 5 مطاعم شهيرة.. طبيبة بيطرية تشرح الفرق بين لحوم الحمير والماشية

عقب ثلاثية المحلة.. مجلس الزمالك يقرر بيع ثنائي الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ