استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 287 ألفا و760 حالة والوفيات إلى 2003 حالات.

وسجلت سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9945 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 589 ألفا و425 حالة والوفيات إلى 5743.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى والوفيات إلى .

وأما عن تايوان، فلقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و238 حالة والوفيات إلى 851 .

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و40 ألف و461 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و673 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 904 آلاف و796 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و651 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 350 ألف و897 حالة والوفيات إلى 8027 حالة.

وسجلت إندونيسيا 3205 إصابات ووفاة 5 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و283 ألفا و453 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و206 حالات.

وسجلت التشيك 26 ألفا و597 إصابة ووفاة 9 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و732 ألفا و453 مصابا والوفيات إلى 37 ألفا و21 حالة.

وسجلت بلجيكا 54 ألفا و478 إصابة ووفاة 21 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و697 ألفا و239 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و780 حالة.

وسجلت استراليا 54 ألفا و133 إصابة ووفاة 64 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفا و738 مصابا والوفيات إلى 3053 حالة.

وسجلت تشيلي 15 ألفا و471 إصابة ووفاة 23 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و949 ألفا و675 مصابا والوفيات إلى 39 ألفا و497 حالة.

وسجلت بنجلاديش 9614 إصابة ووفاة 17 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 674 ألفا و230 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و209 حالات.

وسجلت صربيا 14 ألفا و717 إصابة ووفاة 28 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و532 ألفا و741 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و239 حالة.

وسجلت الدنمارك 33 ألفا و835 إصابة ووفاة 25 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 304 ألفا و401 مصاب والوفيات إلى 3596 حالة.

وسجلت أيرلندا 6689 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و141 ألفا و237 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 6087 حالة.

وسجلت بيلاروسيا 1964 إصابة ووفاة 17 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 724 ألفا و903 مصابيين والوفيات إلى 5916 حالة.

وأعلن المعهد الوطني للصحة العامة في نذرلاند (هولندا) تسجيل 11 حالة وفاة، و46 ألفا و219 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء إلى 21 ألفا و210 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و824 ألفا و344 إصابة.

وأفادت سلطات الصحة البرتغالية بوفاة 43 شخصا، وإصابة 58 ألفا و131 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات المسجلة في البرتغال منذ بداية الأزمة إلى 19 ألفا و539 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليوني و176 ألفا و256 إصابة.

كما أفادت سلطات الصحة اليونانية بوفاة 73 شخصا وإصابة 18 ألفا و333 آخرين بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و549 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليون و781 ألفا و203 إصابات.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 297 حالة وفاة، و76 ألفا و807 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 153 ألفا و787 شخص، بينما بلغ عدد من كُتب "كوفيد-19" كأحد أسباب الوفاة في شهادات وفاتهم 175 ألفا و256 شخص، وبلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليون و784 ألفا و488 إصابة.

وأبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 333 حالة وفاة، و171 ألفا و263 إصابة جرى تسجيلها خلال اليوم الأخير على مستوى البلاد، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم 143 ألفا و296 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 9 ملايين و775 ألفا و119 إصابة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 310 آلاف و276 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 847 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 401 شخص لازالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الموجة الاخيرة المستمرة منذ أبريل الماضي إلى مليونين و97 ألفا و415 إصابة. وأضافت أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 153 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 36 ألفا و599 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفا و371 حالة إصابة جديدة و48 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و3 آلاف و41 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و525 حالة وفاة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 320 ألفًا و 138 إصابة، كما سجلت3 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 5531 حالة وفاة.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و 84 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3049 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 569 ألفًا و 428 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 94 ألفًا و 63 حالة عقب تسجيل 13 حالة وفاة.

