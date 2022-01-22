انخفاض درجات الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هذا الأسبوع هو الأسبوع الثاني الذى نشهد فيه انخفاضا في درجات الحرارة مشيرة إلي أن الكتل الهوائية الجافة هي التي تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وهذه الكتل قادمة من جنوب وشرق أوروبا .

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن البحر المتوسط يحفظ من شدة الكتل الهوائية فعند المرور بالبحر المتوسط تعتدل درجات الحرارة داخل هذه الكتل مشيرة إلي أن هذه الكتل مستمرة خلال هذا الأسبوع .

وأوضحت منار غانم ، إن الطقس خلال ساعات النهار سيكون باردا علي اغلب مناطق الجمهورية وخلال ساعات الليل سيكون شديد البرودة علي كافة المناطق وستصل إلي 5 درجات ليلا علي القاهرة الكبرى وهذا سيستمر معنا حتي يوم الجمعة القامة .