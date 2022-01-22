مدير قصر العيني الفرنساوي:عيادة خاصة لمتابعة أعراض ما بعد التعافي من كورونا..فيديو

قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفر نساوي ، إن المتعافين من فيروس كورونا يصاحبهم بعض الأعراض بعد فترة تعافيهم من الإصابة بالفيروس وهذا يسبب الكثير من المشاكل النفسية والعضوية .

وأضاف عمرو الحديدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن هذا استدعي إنشاء عيادة خاصة لمتابعة أعراض ما بعد التعافي من كورونا ويوجد بها كافة التخصصات المختلفة وبها أساتذة لأمراض الباطنة والقلب والجهاز الهضمي والصدر ، لافتا إلي أن الهدف الأساسي من فتح العيادة هو متابعة المرضي بعد التعافي .

واوضح عمرو الحديدي ، أن هناك آلام في الصدر تصاحب المتعافي من كورونا بالإضافة إلي أن هناك مشاكل تحدث في الغدة الدرقية بعد الإصابة بكورونا وتسبب خمولا أو نشاطا حسب الإصابة بالفيروس .