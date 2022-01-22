أخبار الفن| رأي النقاد في فيلم "أصحاب ولا أعز".. محمد رمضان: الفلوس أهم والتاريخ على حسابي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

عن "أصحاب ولا أعز"|ماجدة موريس:الفيلم للي يقدر يدفع.. الشناوي: لا يروج للمثلية



تواصل موقع “صدى البلد” مع الناقدة ماجدة موريس، لمعرفة رأيها في الجدل المُثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز”، بعد عرضه على منصة “نيتفليكس”.

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل



هاجم الفنان محمد رمضان، الفنان محمد التاجي بعدما انتقده بسبب الأموال التي قذفها بحمام السباحة في إحدى الفيديوهات الخاصة به.



أعراض كورونا.. علي الألفي يكشف سبب إلغاء حفله بدار أوبرا الإسكندرية



أعلن الفنان علي الألفي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان ذلك هو سبب إلغاء حفلته أمس بدار أوبرا الإسكندرية

ميرهان حسين تنشر "بوستر" مسلسلها "نقل عام" وتعلن موعد عرضه



نشرت الفنانة، ميرهان حسين،البرومو الرسمي لمسلسل “نقل عام”، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد العدل عن «أصحاب ولا أعز»: «مجلس النواب مالوش دعوة».. الفيلم مش مصري



دافع المخرج محمد العدل، عن فيلم “أصحاب ولا أعز” بعد الضجة الكبيرة التي حدثت عقب عرضه على منصة نيتفليكس.

زوج فايزة كمال يفتح التكهنات حول انفصاله بسبب الضائقة المالية.. تفاصيل



فتح المخرج المسرحي مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال ، التكهنات حول انفصاله عن زوجته السابقة سلوى بسبب المشاكل المادية .

إصابة عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا



كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث جاءت نتيجة المسحة إيحابية

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "حامل اللقب".. فيديو



أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي "حامل اللقب"، الإعلان الرسمي للفيلم الذي من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، استعداداً لإطلاقه في دور العرض ابتداءً من 2/2/22.

انتحار نجل الممثلة الأمريكية ريجينا كينج.. تفاصيل



تمر الممثلة الأمريكية ريجينا كينج، بأزمة شديدة بعد انتحار نجلها “إيان ألكساندر جونيور”، بعد 3 أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 26.