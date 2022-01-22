إحنا الفراعنة كبار القارة .. طارق يحيى : يحدث تهويل عن مواجهة السنغال .. وبنود التعاقد مع كيروش كارثية.. والمدرب المصري أثبت "مبدأ أهلي وزمالك" وهذا خطأ |حوار

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري، مع طارق يحيى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق للحديث عن مواجهة مصر والسنغال وإليكم نص الحوار:-

في البداية .. ما تعليقك على مواجهة مصر والسنغال؟

في تهويل.. يجب أنا تعلم الجماهير أن المنتخب المصري من أثقل المنتخبات داخل القارة ونجح في تخطي كافة المواقف والتفوق على السنغال في كافة المواجهات التي جمعت بينهما.

هل يتمكن المنتخب المصري من تخطي السنغال والتأهل لكأس العالم؟

بالفعل المنتخب المصري قادر على تخطي منتخب السنغال والوصول لكاس العالم في ظل امتلاك الفراعنة عناصر مميزة والتاريخ يرجح المنتخب المصري وتفوقه على السنغال خلال المواجهات الماضية .

في حالة إخفاق كارلوس كيروش في أمم إفريقيا من الأنسب مصري أم أجنبي؟

لدينا مدربون مميزون للغاية ولكن تبقى النظرة والرؤية الفنية الأجدر لمن يتولي المسئولية سواء مصري أو أجنبي ولكن أرجح المصري على الرغم من أن تجربة حسام البدري أثبتت للجميع أننا نتعامل برؤية أهلي وزمالك وهذا خطأ.

هل يستحق حسام حسن تولي المسؤولية؟

بالفعل حسام حسن يستحق تولي منتخب مصر ولديه بصمة واضحة و سيتمكن من تحقيق إنجازات ولكن أؤكد من جديد أن الرؤية الفنية والصاخبة صاحبة القرار .

كارلوس كيروش وبنود التعاقد ما تعليقك؟

كارثة .. ما حدث في التعاقد ووضع البنود فى عقد مع كارلوس كيروش كارثة بمعنى الكلمة وتعجبت كثيرا من التعاقد معه من أجل كأس العالم فقط ووضع بنود عقده في حال رحيله فيجب محاسبة المسئول عن ذلك.

منتخب مصر ذو قيمة كبيرة ومنافسة على كافة البطولات التي يخوضها وليس كأس العالم فقط.

وفي نهاية حديثه عبر طارق يحيى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أمنياته بتأهل منتخب مصر لكأس العالم والتتويج بكأس الامم الافريقية وكافة البطولات في ظل توفير كافة الامكانيات ودعم الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.