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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أيمن يونس عن مواجهة مصر لـ السنغال: لدينا حظوظ كبيرة للتأهل

أيمن يونس
أيمن يونس

علق أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مواجهة  منتخب مصر لـ السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لـ كأس العالم.

 

وقال أيمن يونس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  السنغال فرقة خطيرة والحظوظ متساوية بين مصر والسنغال".


وأضاف أيمن يونس:" إنجلترا  كلها سوف تشاهد مبارة منتخب مصر والسنغال بسبب محمد صلاح وماني ".

 

وأكمل ايمن يونس :" مصر لديها حظوظ كبيرة للفوز في مباراة السنغال واتمنى ان نكسب مباراة الذهاب على ارضنا بأكثر من هدف ".

 

ولفت ايمن يونس :"  منتخب مصر فرقة ثقيلة  لمواجهة السنغال أمر مقبول بالنسبة لنا وفي المقابل هناك مواجهات بين منتخبات أخرى قوية للغاية ".

أيمن يونس مصر السنغال كأس العالم اخبار التوك شو

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