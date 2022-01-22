والدة طفل المعصرة: كان بيلعب جنب البيت والإهمال سبب سقوطه في البالوعة

أكدت والدة الطفل الذي سقط في بالوعة صرف بمنطقة المعصرة في أقوالها أنها قد فوجئت بتغيب نجلها لفترة طويلة بعد أن أبلغها أنه يلهو مع أصدقائه بالقرب من منزلهم.

وأضافت في أقوالها أمام رجال المباحث أنها ظلت تبحث عنه لتكتشف تجمع الأهالي حول بالوعة صرف بالمنطقة وأن نجلها سقط بداخلها بسبب الإهمال وعدم وجود غطاء عليها.

وكان طفل قد لقي مصرعه غرقا اثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء بالمعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بسقوط الطفل سيد خالد عمره ٧ سنوات في بالوعة مكشوفة بدائرة قسم شرطة المعصرة .

علي الفور تم إبلاغ هيئة الصرف الصحي وتم انتشال جثة الطفل ، ووضعها في مشرحة النيابة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق .

ووجه الأهالي ورواد السوشيال ميديا بسرعة عمل غطاء للبالوعة حرصا علي حياة الأطفال والمارة ، مطالبين بمحاسبة الجهة المسئولة عن الإهمال الذي أدي للكارثة .