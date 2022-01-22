مجدي قفشة: الزمالك أحسن فريق في افريقيا

قال محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، إن نادي الزمالك أحسن فريق في إفريقيا؛ وذلك ردا على من يقول إنه يسجل الأهداف في الأندية الصغيرة، موضحا: «إزاي بسجل في أندية صغيرة هل نادي الزمالك صغير، ده أحسن فريق في أفريقيا، لأني شايف أن الأهلي في حتة تانيه طبعًا».

وشدد قفشة على أن النادي الأهلي، في مكان آخر وبعيد عن المقارنة مع أي فريق في قارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف قفشة: «بعمل بلوك لأي حد بيعمل لفظ خارج حتى لو هو مين ولو حد مشجع عمل لفظ ضد لاعب زميلي اعمله بلوك أنت تشتم لاعب ليه».

وتابع قفشة : «انتقد زي ما أنت عايز ولكن ماتشمتوش، وأنا ممكن أرد عليه؛ وهيقولوا اللاعب رد، طيب ما هو شتم الأول، هرد؛ لما حد يتجاوز الحدود خارج الكرة؛ هرد بكل تأكيد».



