المخرج مراد منير يكشف سر طرده من مسكنه.. فيديو

قال المخرج مراد منير ، إنه صدر صده حكم نهائي بـ طرده من مسكنه، وهذا حق صاحبة الشقة، ولكن كل ما أطالب به؛ هو إعطائي مهلة، حتي أنقل أثاث منزلي، وليس اكثر من ذلك .

واضاف مراد منير خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " إن صاحبة الشقة رافضة أن تعطيني مهلة من أجل تدبير أموري، وأنا لا أريد شيء أكثر من أنها تعطيني فرصة 10 أو 15 يوما؛ لتدبير مسكن آخر، ونقل أغراضي إليه.

وأوضح مراد منير، أن النقيب اشرف زكي تواصل معي، ووعدني بحل الأزمة، وأتمني حلها في اسرع وقت، لافتا إلى أن ما أثير بشأن تلك الأزمة بخلاف ما قاله، فهو غير صحيح.