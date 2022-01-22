دار دوّن: صدور الأعمال القصصية الكاملة لـ نبيل فاروق خلال معرض الكتاب

صدرت حديثا "الأعمال القصصية الكاملة" للدكتور نبيل فاروق عن دار دوّن للنشر والتوزيع، والمقرر طرحها بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53.

يتكون الكتاب في نسخته المنقحة والمزيدة، من مجموع القصص القصيرة الاجتماعية التي كتبها دكتور نبيل فاروق، وهي قصص تعكس بيئة الحياة الاجتماعية في مصر، وهو منظور آخر من كتابات "فاروق" عكس كتاباته البوليسية التي اشتهر بها، حيث تصف الشخصية المصرية ومُعاناتها، وأفكارها وما تشعر به.

السيرة الذاتية للدكتور نبيل فاروق

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل فاروق كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص،وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000.

كما قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة ڤرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص له، والذي اعتبره المتخصصون أحد أفضل الكتاب في الشرق الأوسط، وكتب العديد من المقالات في العديد من الجرائد والمجلات مثل (أخبار اليوم، مجلة الأسرة العصرية، مجلة الشباب).

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم 5 قاعات للعرض، و 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا، و45 توكيلًا عربيًا.