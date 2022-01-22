ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك: "اعرفوا قيمة النادي أنتوا مش حاسين بالنعمة"

فتح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الهزيمة من غزل المحلة بثلاثية دون رد اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كارتيرون في كأس الرابطة اتجه إلى منح فرص للاعبين البدلاء الذين لم يشاركون باستمرار"



أضاف: "مهما كانت أهمية البطولة، يجب أن تلعب بقيمة قميص الزمالك، وتلعب باسمه وتاريخه، ومن الواضح أن هناك بعض اللاعبين في الزمالك لا يشعرون بالنعمة التي يمتلكونها، جميع لاعبي مصر يريدون التواجد في الزمالك، أنت تُمثل جماهير الزمالك في مصر والوطن العربي، يجب أن تتحمل المسؤولية لكونك تتواجد في الزمالك"



وتابع: "هزيمة الزمالك من المحلة اليوم بثلاثية نظيفة غير مقبولة، ويجب أن يشعر لاعبو الزمالك بالخجل من أنفسهم، كيف يكون عواد هو نجم المباراة، أنت تلعب باسم الزمالك بغض النظر عن أهمية البطولة"



وتطرق ميدو للتعليق على تصريحات باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عقب المباراة قائلا: "تصريحات كارتيرون عقب المباراة هدفها تعرية لاعبي الصف الثاني والبدلاء في الزمالك، الذين يمثلون له صداعا كبيرا، لذلك إلقاء كارتيرون اللوم على لاعبي الزمالك بعد هزيمة اليوم دليل واضح على هدفه المتمثل في تعرية لاعبي الزمالك أمام الجمهور تحديدا لاعبي الصف الثاني"



وختم حديثه قائلا: "هؤلاء اللاعبين ستحتاجهم، والموسم طويل والظروف ستحكم وهناك ضغط مباريات، لذلك هناك نقطة سلبية في تصريحات كارتيرون مُتمثلة في حرق هؤلاء اللاعبين الذين يمثلون الصف الثاني في الزمالك، وتصريحاته مخاطرة كبيرة، وتصريحاته قد تجعله يخسر هؤلاء اللاعبين في المستقبل"