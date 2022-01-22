ميدو للاعبي الزمالك: "العبوا لشرفكم.. ولازم تفوقوا"

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد الهزيمة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أقول للاعبي الزمالك عيب، الخسارة على ملعبك بثلاثية والحارس هو نجم المباراة عيب".



وأضاف: "كارتيرون لديه حق في أن هناك بعض اللاعبين في الزمالك لا يستحقون التواجد في النادي" وتابع: "لم أستطع استكمال مشاهدة مباراة الزمالك والمحلة بسبب ظهور الزمالك بهذا الشكل".



وختم حديثه قائلا: "لاعيبة الزمالك لازم تفوق، العب لشرفك، بلاش الجمهور والنادي، العب لبيتك واسمك وعيلتك، تنزل تخسر 3 وتتقطع عيب، وأدعم قرارات مجلس إدارة الزمالك اليوم بمعاقبة اللاعبين".