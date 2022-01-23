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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ندوة لمحمد صبحي عن الفن والثقافة وبناء الإنسان

محمد صبحي
محمد صبحي

يحل الفنان محمد صبحي ، ضيفًا على نادى روتارى كايرو السلام، وذلك في تمام السابعة اليوم، للحديث عن الفن والثقافة وبناء الإنسان.

احدث تصريحات محمد صبحي

من جهة أخرى، نفي الفنان محمد صبحي، إساءته للمهرجانات الفنية بعد الهجوم الذي تعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا:" لم أقصد الإهانة كما أشيع عبر السوشيال ميديا، وكانت مجرد دعابة.

وأوضح محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أحترم جميع حضور المهرجانات ولم أقصد التقليل من شأن الفنانين والفنانات.

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وأشار محمد صبحي إلي أنه  يهاجم المهرجانات التي لا تقدم أي شيء مفيش للجمهور ولا يخش من ذلك، لكن تصريحاته الأخيرة أخذت على محمل غير صحيح، لافتًا إلى أنه ليس ضد ظهور الفنانات في المهرجانات.

وكان قد برر الفنان محمد صبحي سبب ابتعاده عن التكريم بالمهرجانات الفنية بسبب عدم إمتلاكه لمايوه حسبما قال.

محمد صبحي التواصل الاجتماعي الفنان محمد صبحى برنامج كلام الناس الفن والثقافة

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