شادي محمد يوجه رسالة لـ موسيماني: الأهلي لا يجوز الضغط عليه من أجل التجديد

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إنه لا يجوز أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تجديد تعاقده فى مؤتمر صحفى عقب مواجهة المقاولون العرب.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" النادي الأهلي لديه قواعد وما حدث من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لا يجوز أن يتحدث فى الإعلام ".

وأضاف: " مجلس إدارة الأهلي لا يتم الضغط عليه بأي شكل.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدث عن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء عقب مواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.