بدء امتحان اللغة العربية ورقيا لطلاب الصف الثاني الثانوي

بدأ الآن طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان نصف العام في مادة اللغة العربية، والذي من المقرر أن يستمر زمن الاجابة عليه وفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

و وفقا لـ المواصفات الفنية المعدة للورقة الامتحانية من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، تم وضع أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي اليوم 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و30% منها مقالي.

وسمحت وزارة التربية والتعليم لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ، بـ اصطحاب التابلت داخل لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

ومن المقرر أن يمتحن اليوم ايضا طلاب علمي رياضة امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 3 عصرا، و يمتحن طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.

ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمتابعة مراجعات منصة حصص مصر التي سيتم بثها ابتداء من غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وتستمر حتى الأربعاء 26 يناير 2022 .

مراجعات منصة حصص مصر

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي متابعة بث حصص المراجعات على الصفحة الرسمية ل منصة حصص مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو قناة يوتيوب من خلال الرابط التالي :

https://m.youtube.com/channel/UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Q