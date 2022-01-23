غيرت حياة ناس كتير.. نجوم الفن يتحدثون عن مبادرة حياة كريمة.. فيديو

أذاعت مؤسسة "حياة كريمة"، فيديو للعديد من نجوم الفن والغناء يتحدثون عن مبادرة "حياة كريمة"، ويوجهون رسائل خاصة للشعب المصري.

وقال الفنان أكرم حسني،: "حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية تخدم 60 مليون مواطن مصري"، وقالت الفنانة "لقاء الخميسي"،: "هدفها الحقيقي هو الاستثمار في المواطن المصري، ومحاولة رفع العبء عن كاهله وإعطاءه فرصة في حياة كريمة".



وأضافت الفنانة اللبنانية "نور"،: "المصريين كان دائما لهم الفضل على الدنيا كلها في شرقها وغربها، أكيد انهارده يستحقوا الأفضل والأرقى والأجمل، ونتمنى أن تكون موجودة على المستوى العربي".

وقال المطرب "أحمد جمال"،: "حقهم في حياة كريمة وعيشة كريمة وسكن كريم، الناس محتاجة شبكة طرق جديدة وكهرباء جيدة وتعليم جيد وصحة جيدة، كل هذا صعب لكن ليس مستحيل، وإن شاء الله من خلال حياة كريمة نستطيع تحقيق الأفضل والمستحيل".

