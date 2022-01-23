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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مبادرة حياة كريمة الثقافية تصل قرية السلام بالقنطرة شرق

صدى البلد

تستمر وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم، فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية ضمن مباردة حياة كريمة، التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، لليوم الثامن على التوالى بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بقرى "جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال" وتوابعهم.

وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة بمدرسة السلام الجديدة للتعليم الاساسي بالقنطرة شرق، وهى ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل منها "حلى إشراف حورية عصمت وصباح البريدي، عجينة السيراميك ونفذتها شيرين عفيفى، تفصيل وتطرير إشراف ابتسام فاروق، رسم للأطفال إشراف جيهان مبروك، اكتشاف مواهب للاديب محمد بكر، اركيت بالنحاس للفنانة دينا المهدي.

سندريلا الأطفال

ألقى الدكتور سامح شوقي محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة" تضمنت كيفية اعداد دراسة جدوى لمشروع صغير والاستفادة منه كمصدر لزيادة الدخل وفرصة للعمل، وحكت فاطمة ابراهيم قصة "سندريلا" للأطفال، كما أشرفت وامال صلاح على ورشة حكايات والعاب شعبية للأطفال وقصة "عروستي ومساك الملك" تحريك عرائس الفنان محمد راتب، بالإضافة لمعرض كتاب مطبوعات الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة القنطرة شرق.

وزارة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة سندريلا الحرف التراثية

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