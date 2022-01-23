عامر حسين يعلن موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني لمباراتي السنغال

قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إن معسكر المنتخب الوطني، لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم سينطلق يوم 21 مارس وهو موعد الأجندة الدولية.

وأضاف عامر حسين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأندية المصرية ستخوض جولة إفريقية، يومى 18 و19 مارس، وبالتالى من الصعب منح المنتخب فرصة إضافية للتجمع قبل المباراة الفاصلة أمام السنغال.

كما تحدث عن كأس الرابطة قائلا :" تقرر حرمان جماهير الأهلي والإسماعيلي التي حضرت مباراة الجولة الثانية بكأس الرابطة من الحضور حتى نهاية البطولة".

وعن استكمال كأس مصر للموسم الماضي، قال :"لا يوجد حتى الآن موعدا شاغرا في الأجندة لاستكمال البطولة".

https://www.youtube.com/watch?v=enwysU0Y2yg