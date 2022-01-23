محمد بركات عن مواجهة مصر والسنغال: جميع المنتخبات قوية والنتائج خارج التوقعات

علق محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على قرعة المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022، والتي أسفرت عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع المنتخبات قوية، ولا أرى أن هناك فرصة لتفضيل منتخب على الأخر، جميع المنتخبات قوية".



وأضاف: "رد فعل الشارع المصري ووجود حالة من التفاؤل جاء بناء على نتائج السنغال في أمم إفريقيا والمستوى الفني لهم، لذلك المتغيرات كثيرة، ولا يمكنك توقع حالة أي منتخب خلال شهر مارس".



وتابع: "لا يُمكن تصنيف السنغال في الوقت الحالي، حالة المنتخب تختلف، وجميع المباريات ستكون قوية".



وختم حديثه قائلا: "المواجهات الفاصلة في تصفيات المونديال خارج التوقعات نظرا لقوة جميع المنتخبات".