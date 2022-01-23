عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات عن مواجهة مصر والسنغال: جميع المنتخبات قوية والنتائج خارج التوقعات

صدى البلد

علق محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على قرعة المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022، والتي أسفرت عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.
 

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع المنتخبات قوية، ولا أرى أن هناك فرصة لتفضيل منتخب على الأخر، جميع المنتخبات قوية".
 

وأضاف: "رد فعل الشارع المصري ووجود حالة من التفاؤل جاء بناء على نتائج السنغال في أمم إفريقيا والمستوى الفني لهم، لذلك المتغيرات كثيرة، ولا يمكنك توقع حالة أي منتخب خلال شهر مارس". 
 

وتابع: "لا يُمكن تصنيف السنغال في الوقت الحالي، حالة المنتخب تختلف، وجميع المباريات ستكون قوية". 
 

وختم حديثه قائلا: "المواجهات الفاصلة في تصفيات المونديال خارج التوقعات نظرا لقوة جميع المنتخبات".

مصر اتحاد الكرة منتخب مصر محمد بركات اتحاد الكرة المصري المونديال مجلس إدارة أمم أفريقيا مونديال 2022 تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

رسميا.. ليبيا تعلن دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد

حياة كريمة توزع هدايا الرئيس السيسي على الأسر في مختلف المحافظات.. فيديو

هل يجب قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟ .. لجنة الفتوى تجيب

رئيس هيئة الأرصاد السابق: «العاصفة الثلجية هبة» كلام ملوش أي جهة من الصحة

محمد بركات عن مواجهة مصر والسنغال: جميع المنتخبات قوية والنتائج خارج التوقعات

4 حالات لإلغاء ترخيص شركات العمالة بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ