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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة كاجول لـ أسماء شريف منير عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الإعلامية أسماء شريف منير صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت فيها بكاجول علي متن سفينة في نهر النيل ، مرتديةً بلوزة وكوتشي بالون الأبيض ونضارة شمسية سوداء ، معلقةً " الصورة القديمة حتى أنا ترتد مرة أخرى واتخاذ جديدة"

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:" ان شاءالله هتبقى احسن "،" ربنا معاكي وتقومي بسلامة اناشاء الله "،زي القمر حببتي إنشاءللة هتخفي وتبقي حلوة".

 

ويذكر أنه قد أعلنت أسماء شريف منير، إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال نشر صورة وفيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

 

وطلبت أسماء شريف منير، الدعاء من جمهورها مشيرة إلى إنها تعاني من آلام صعبة.

 

أسماء شريف منير أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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