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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد أحمد راتب.. ابنة الراحل تكشف أسرارا عن حياته

احمد راتب
احمد راتب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل احمد راتب الذي ولد  عام 1949، واسمه الحقيقي أحمد كمال وقد بدأ مشواره الفني وهو طفل حيث كان يشارك في بطولة مسرحيات في المدرسة.

 وحرصت لميس أحمد راتب على الحديث عن والدها الراحل في احد البرامج التلفزيونية وكشفت عن اسرار في حياته

وقالت لميس في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON : قائلة: أحفظ أعماله جميعاً عن ظهر قلب ولا أنساها".


وكشفت لميس، أن والدها كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالراحل سعيد صالح  كونهما عملا سوياً في عدد من الأعمال.

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وأوضحت لميس، أن الراحل كان أباً حنوناً قائلة: كان حنين قوي وكان من الآباء النادرين حتى بعد وفاته لم أتذكر يوماً أن أقدم على تصرف ضايقني".


واصلت: "كان طيب وحنين وبيحبنا قوي ولم يشغله يوماً إنجاب البنين كل حياته كانت عبارة عن شغله وحبه لينا".


استطردت: "أحب أحفاده بعد إنجابنا وكان بينهم أولاد ولذلك سخر حبه الجم للاحفاد بعد إنجابنا حيث لديه 7 أحفاد شاف منهم خمسة وفيه 2 لم تسعفه حياته لرؤيتهما وتوفي قبل ميلادهما".

ورداً على سؤال "لميس الحديدي" حول أقرب أعمال الراحل  أحمد راتب لابنته لميس قالت: هو كان كوميديان يضحك الناس دون أن يشعرون وهذا ما قاله عنه الإعلامي مفيد فوزي الذي قال:  أحمد راتب يضحك الناس دون أن تدري مقارنة بالكوميديانات الآخرين الذي يعرفهم الناس قبل أن  يقدموا "الإفيه".

وكشفت أن الراحل كان كوميدياناً في حياته الطبيعية حتى في المنزل نفسه".

 

عادل إمام أحمد راتب لميس الحديدي الزعيم عادل امام مفيد فوزي

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