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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد متعب: كيروش عنيد جداً ومبيسمعش كلام حد ولا بيحط اللاعيبة في مراكزها الأصلية

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

قال الكابتن عماد متعب، نجم منتخب مصر، إن "كارلوس كيروش" المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، عنيد للغاية، معقباً: "عنيد جدا جداً، ومبيسمعش كلام حد .. ولازم يسمع لأي حد من الأجهزة المعاونة، لأنها عاشت الظروف اللي بنمر بيها ديه".

وأضاف عماد متعب في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "نفسي وأمنية حياتي إن كيروش يلعب باللاعيبة في مراكزها الأصلية .. زي عبدالله السعيد مثلاُ .. من اللاعيبة اللي بحبها على المستوى الشخصي .. ونفسي يلعب في مركزه".

وتابع نجم منتخب مصر: "كيروش لو هيخلي عبدالله السعيد يلعب .. يبقى يلعبه في مركزه صانع ألعاب ومتلاعبوش في الجانب الشمال .. وتخليه يلعب كدفاع .. إنت كد بتخسر من مميزات عبدالله السعيد حوالي 50%".

وأكمل عماد متعب قائلاً: "وأتمنى كيروش مركز في الغيرات اللي بيعملها .. ومركز في طريقة لعبه واسلوبه .. وأتمنى إنه يتيح الفرصة لـ محمد شريف .. ومصطفى فتحي .. ويحط اللاعيبة في مراكزها".

عماد متعب كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر نجم منتخب مصر عبدالله السعيد محمد شريف مصطفى فتحي

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