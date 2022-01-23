"بلاش علشان ليهم أهالى وأصحاب".. عماد متعب يحذر من انتقاد اللاعبين خارج سياق كرة القدم

قال الكابتن عماد متعب، نجم منتخب مصر، إن الرسائل التي يجب أن تصل لـ لاعبي منتخب مصر في ذلك التوقيت، تكون مُحفزة من الناحية النفسية والمعنوية، معقباً: "نوصلهم إن احنا في ضهرهم، وان احنا بندعمهم فقط".

وأضاف عماد متعب في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "اللاعيبة بيوصلها الكلام اللي بيتقال .. ووصلهم إن في ناس مستنية الخسارة علشان يشرحوا اللاعيبة ويشتموهم أكتر".

وحذر نجم منتخب مصر من الانتقادات لـ لاعبي المنتخب قائلاً: "أتمنى إن يكون انتقاد اللاعيبة في كرة القدم وليس خارج السياق .. بلاش نقد خارج سياق الكرة لأن اللاعيبة ديه ليهم أهالي وأصحاب بيزعلوا وبيتضايقوا".

وتابع عماد متعب قائلاً: "فيه أهالي بتتعب لما بتسمع كلام عن أبنائهم بشكل مش طبيعي .. وكده كده كلنا بشر يعني ووارد الخطأ من أي حد".

وعقب نجم منتخب مصر: "أنا لو خسرت المنتخب بعد كأس الأمم الأفريقيا .. هخسره في مبارايتين في كأس العالم".