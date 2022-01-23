رامي رضوان ينشر صورة جديدة له عبر "إنستجرام".

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وظهر فيها رامي مع عدد من أصدقائة داخل كافية أثناء تناولهم الطعام ، وعلق قائلا ً "الأصحاب".

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،والتي جاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي : "منوريين الدنيا"،"الناس الحلوة".

يذكر أنه حرص الإعلامي رامي رضوان علي مفاجأة زوجتة دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أيام من موعده.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور رومانسية برفقة زوجها رامي رضوان واصدقائها أثناء احتفالهم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإن يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هما نفسهم أكون سعيدة.. شكرا جدا لكل أصحابي واخواتي.. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة.. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا".