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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه سيناء يتفقد محطة مياه الخروبة بالشيخ زويد

رءيس شركة مياه الشرب
رءيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء يتفقد محطة الخروبة


 

تفقد  اللواء مهندس احمد سعيد عرفة رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب  ، موقع محطة تحلية قرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ،و ذلك تزامنًا مع عودة الاهالي بشكل مكثف للقرية مرة اخري  من اجل  الوقوف علي احتياجات المحطة من عدد وقطع الغيار  اللازمة لصيانة المحطة وإعادة تشغيلها مرة اخري لإنتاج المياه وتوفير احتياجات الأهالي من مياه الشرب   .

نتائج الزيارة


و في نفس  السياق .. قام اللواء مهندس احمد سعيد عرفة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بزيارة الي ديوان عام محافظة شمال سيناء ،.

حيث التقي مع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء ،و اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، لإطلاعهما علي نتائج الزيارة و الاعمال المزمع تنفيذها لإحلال و تجديد محطة تحلية الخروبة ، و كذلك الخدمات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بشكل كامل.
 

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