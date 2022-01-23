البيت الأبيض: اتهام روسيا بالسعي لتنصيب زعيم موال لها بأوكرانيا مقلق جدا

أكد البيت الأبيض، اليوم الاحد، أن الاتهامات البريطانية بشأن سعي روسيا لتنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا مقلقة جدا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن، إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق للغاية.

وأضافت:الشعب الأوكراني له الحق السيادي في تقرير مستقبله ، ونحن نقف مع شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا".

ونشرت اليوم وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: " لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا كان يجب غزو أوكرانيا واحتلالها". مؤكدة أن الاستخبارات الروسية على اتصال مع عدد من الساسة الأوكرانيين السابقين يشارك بعضهم "في التخطيط للهجوم على أوكرانيا"، دون نشر أي وثائق أو أدلة أخرى تؤكد هذه الادعاءات.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أن بيان بريطانيا حول سعي روسيا المزعوم لتنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

ويتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بالتحضير لغزو عسكري محتمل لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مرارا، معتبرة أن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.