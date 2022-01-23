الفلاحين فى عيد الشرطة :جيش مصر الأخضر مستمر فى الإنتاج

بدعم من القيادة السياسية

هنأ حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير العظيمة.

وقال أبو صدام: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع فلاحين مصر :"ان ارسل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخالص التهاني واطيب التمنيات بمناسبة ذكري عيد الشرطة وثورة الشعب المصري ب25يناير".

وتابع قائلًا :"كما نرسل اطيب التمنيات لوزير الداخلية وكافة رجال الشرطة الاوفياء ضباط وجنود في ذكري عيدهم متذكرين ومثمنين التضحيات الجليلة لشهداء الشرطة الابرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية في سبيل ان يحيا وطننا الغالي وداعين الله ان يرحمهم ويجزيهم عن أعمالهم خير الجزاء.

وأكد أبوصدام أن جموع فلاحين مصر علي قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ويساندون الشرطة المصرية الباسلة في كل مهامهم للدفاع عن مصر ويقفون ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصر.

وناشد جموع الفلاحين بأن يلتفوا خلف مؤسسات الدولة ليقطعوا الطريق علي المتربصين لتصل مصر الي بر الأمان ويتحقق الرخاء والاستقرار .



و

أكد ان جيش مصر الأخضر من الفلاحين مستمر في الزراعة والإنتاج ويثقون بقيادة مصر السياسية ثقة عمياء ويعلنون تمسكهم بها رافضين كل محاولات الفتنه التي ينتهجها أعداء الوطن ولا يلقون بالا لكل الإشاعات التي تستهدف الفرقة وتمزيق أواصل الوطن وداعين المولي عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من كل شر.