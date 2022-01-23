عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدعم من القيادة السياسية

الفلاحين فى عيد الشرطة :جيش مصر الأخضر مستمر فى الإنتاج

عيد الشرطة
عيد الشرطة

هنأ حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير العظيمة.

وقال أبو صدام: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع فلاحين مصر :"ان ارسل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخالص التهاني واطيب التمنيات بمناسبة ذكري عيد الشرطة وثورة الشعب المصري ب25يناير".

وتابع قائلًا :"كما نرسل اطيب التمنيات لوزير الداخلية وكافة رجال الشرطة الاوفياء ضباط وجنود في ذكري عيدهم متذكرين ومثمنين التضحيات الجليلة لشهداء الشرطة الابرار  الذين ضحوا بدمائهم الذكية في سبيل ان يحيا وطننا الغالي وداعين الله ان يرحمهم ويجزيهم عن أعمالهم خير الجزاء.

وأكد أبوصدام أن جموع فلاحين مصر علي قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ويساندون الشرطة المصرية الباسلة في كل مهامهم للدفاع عن مصر ويقفون ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصر.

وناشد جموع الفلاحين بأن يلتفوا خلف مؤسسات الدولة ليقطعوا الطريق علي المتربصين لتصل مصر الي بر الأمان ويتحقق الرخاء والاستقرار .

و
أكد ان جيش مصر الأخضر من الفلاحين مستمر في الزراعة والإنتاج ويثقون بقيادة مصر السياسية ثقة عمياء ويعلنون تمسكهم بها رافضين كل محاولات الفتنه التي ينتهجها أعداء الوطن ولا يلقون بالا لكل الإشاعات التي تستهدف الفرقة وتمزيق أواصل الوطن وداعين المولي عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من كل شر.

الفلاحين عيد الشرطة ثورة ٢٥ يناير ٢٥ يناير بدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أبوصدام

ترشيحاتنا

بدء امتحان اللغة العربية ورقيا لطلاب الصف الثاني الثانوي

حكم التسرع في الصلاة.. الإفتاء تجيب

ارتفاع النقود المتداولة خارج البنك المركزي لـ 741.034مليار جنيه في أكتوبر الماضي

لا تتجاهلها.. 5 أطعمة تساعد في رفع المناعة سريعا

بتصميم لامع.. صور حية تكشف تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| زواج مغربية من هندوسي.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء.. وسيدة تكسب 3 ملايين دولار بضربة حظ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ