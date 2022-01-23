عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير المصرية تدعم المنتخب قبل مواجهة السنغال الحاسمة

صدى البلد

يصطدم منتخب مصر مع السنغال، في الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الطريق_الي_المونديال ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


الأجمل في القرعة إننا هنلاعب السنغال اللي مش في حالتها ... ‏ومفيش مواجهة بين منتخبين عربيين وده بإذن الله يضمن تواجد عربي كبير من أفريقيا في كأس العالم 🏆🌟🇹🇳🇩🇿🇲🇦🇪🇬 
‏⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩ان شاء الله  الفوز لمصر ⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩


والله لو هنروح نلعب فى كأس العالم بالأداء و العك دا يبقى بلاش احسن ⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩


كل الدعم لمنتخبنا الوطني في مواجهة السنغال وان شاء الله تكون مصر متواجده في قطر 2022 عن جدارة واستحقاق ‫#الطريق_إلى_المونديال

ترشيحاتنا

بدء امتحان اللغة العربية ورقيا لطلاب الصف الثاني الثانوي

حكم التسرع في الصلاة.. الإفتاء تجيب

ارتفاع النقود المتداولة خارج البنك المركزي لـ 741.034مليار جنيه في أكتوبر الماضي

لا تتجاهلها.. 5 أطعمة تساعد في رفع المناعة سريعا

بتصميم لامع.. صور حية تكشف تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| زواج مغربية من هندوسي.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء.. وسيدة تكسب 3 ملايين دولار بضربة حظ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ