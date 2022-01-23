الجماهير المصرية تدعم المنتخب قبل مواجهة السنغال الحاسمة

يصطدم منتخب مصر مع السنغال، في الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الطريق_الي_المونديال ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



الأجمل في القرعة إننا هنلاعب السنغال اللي مش في حالتها ... ‏ومفيش مواجهة بين منتخبين عربيين وده بإذن الله يضمن تواجد عربي كبير من أفريقيا في كأس العالم 🏆🌟🇹🇳🇩🇿🇲🇦🇪🇬

‏⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩ان شاء الله الفوز لمصر ⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩



والله لو هنروح نلعب فى كأس العالم بالأداء و العك دا يبقى بلاش احسن ⁧‫#الطريق_الي_المونديال‬⁩



كل الدعم لمنتخبنا الوطني في مواجهة السنغال وان شاء الله تكون مصر متواجده في قطر 2022 عن جدارة واستحقاق ‫#الطريق_إلى_المونديال