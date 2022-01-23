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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد الشامي يدعم المنتخب المصري قبل مواجهة كوت ديفوار

صدى البلد

دعم الفنان احمد الشامي منتخب مصر قبل مواجهة دور الـ ١٦ في بطولة امم أفريقيا أمام كوت ديفوار .

وغرد الشامي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كل الدعم ل ملوك افريقيا الفراعنة ❤️❤️❤️💪💪💪
‏⁧‫#كلنا_ورا_منتخب_مصر‬⁩ ".


يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.


ويمتلك منتخب مصر تاريخا كبيرا أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ حيث التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.

وبشكل عام وفي كل البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية التقى المنتخبان 22 مرة فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة في مثلهم.

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