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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يشارك في أعمال اللجنة المصرية العمانية بمسقط

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي انعقدت بمقر وزارة الخارجية العمانية بمدينة مسقط بسلطنة عمان وتستمر أعمالها حتي 23 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك للارتقاء وتطوير علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين في مجال السياحة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون السياحي بين البلدين والتي تهدف الي التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب السياحي والتعاون في التشريعات السياحية، بالإضافة الي تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.

وشارك في الحضور وفدي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، بحضور السفير علاء موسي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية، والسيد خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية، والسفير خالد رضا سفير مصر لدي عمان، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدي القاهرة، بالإضافة بعض المسئولين بمختلف الوزارات المصرية والعمانية، وذلك في إطار عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وعلى هامش مشاركته في أعمال هذه اللجنة، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة مع مسئولي وزارة السياحة العمانية، حيث تبادلا بعض المقترحات والأفكار لتنشيط السياحة العمانية الي مصر ودفع التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار والاستفادة من خبرة مصر الكبيرة في مجال السياحة.

وتم الاتفاق على تحديد زيارة لبعض المسئولين العمانيين إلى القاهرة لاستكمال التباحث ومناقشة آوجه التعاون المشترك، وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه.

وزارة السياحة والآثار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اللجنة المصرية العمانية وزارة الخارجية العمانية مسقط عمان

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