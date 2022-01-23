ناقد رياضى: مصر ستواجه منتخب شرس حال فوزها على كوت ديفوار

قال حمدى الحسينى ناقد رياضى ، إنه يتمنى ألا تأخذ قرعة تصفيات كأس العالم من تركيز المنتخب المصرى والمدير الفنى كارلوس كيروش، على حساب مباراته القادمة أمام نظيره كوت ديفوار فى الدور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا .

وأوضح حمدى الحسينى ، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن بطولة إفريقيا حدث كروى كبير ومصر حصدت 7 ألقاب وأرقام قياسية بهذه البطولة، وكان لابد أن يواجه المنتخب فريق قوى فى طريقه مثل منتخب كوت ديفوار .



وأشار حمدى الحسينى ، إلى أن مصر ستواجه منتخب كوت ديفوار، والذى يعد من أقوى المنتخبات فى التصنيف الأول، وفى حال فوزنا الأخير من المتوقع أن نواجه منتخب السنغال، والذى يعد قوى وشرس وستعد مواجهة من العيار الثقيل فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم .