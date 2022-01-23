إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب ٩ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوي الكيلو ٢٥٥ بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.



بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوي الكيلو ٢٥٥ بنطاق مركز وادي النطرون.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٩ عمال بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وتم الدفع بعدد ٧ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.