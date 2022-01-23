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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس برلمان العراق: داعش لن يعود مجددا

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن تنظيم “داعش” الإرهابي لن يعود مجددا إلى العراق وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله.

وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد"، مضيفا أن "أحداث 2014 كانت درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا".

وتابع الحلبوسي، أن "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية، في وقت سابق اليوم، بانطلاق عملية عسكرية واسعة في منطقة العظيم بمحافظة ديالى بالعراق.

ووفقا لقناة “السومرية نيوز” العراقية، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، العثور على زورق يستخدمه داعش بنهر حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن: "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي عثرت على زورق يستخدمه عناصر داعش للتنقل في نهر حاوي العظيم".

العراق.. انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش في محافظة ديالي

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