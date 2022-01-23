عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة صباحية…تامر هجرس يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان  تامر هجرس، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهر تامر هجرس بصورة صباحية  مما حازت على إعجاب متابعيه.

 

أعمال تامر هجرس الفنية


بدأ تامر هجرس ، حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.

 

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".

 

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.

تامر هجرس التواصل الاجتماعي انستجرام الفن الفنان دراما سينما

موضوعات متعلقة

من المنزل.. مريم أوزرلي وابنتها تخطفان الأنظار في أحدث ظهور

بصورة رومانسية.. لقاء الخميسي وعبد المنصف يخطفان الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة رياضية.. داليا مصطفى تخطف الأنظار عبر انستجرام

بصورة قديمة.. أسما شريف منير تستعيد ذكرياتها قبل إصابتها بـ كورونا

وحشتوني.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور لها علي السوشيال ميديا

محمد النني يحفز الجمهور للجولة الثانية مع منتخب مصر

هعلن قريب…أسما شريف منير تشوق متابعيها لعمل جديد لها

بإطلالة ساحرة…لقاء الخميسي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

ترشيحاتنا

بيع وخصم لـ اللاعبين والمدير الفني.. قرارات رئيس الزمالك بعد مباراة المحلة

السعودية ..سجن قاض 5 سنوات بتهمة ازدراء القضاء

هل حضور غسل ميت على غير طهارة تلزمه كفارة؟.. الإفتاء توضح

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمواطنين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

سامح شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى سلطان عمان

إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد غياب عامين .. مدارس السعودية تستقبل طلابها بالورود

لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر احتفالية عيد الشرطة الـ 70

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

يروج للمثلية والشذوذ.. تحرك عاجل من البرلمان لمنع فيلم "أصحاب ولا أعز"

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها

لا تتجاهلها.. 5 أطعمة تساعد في رفع المناعة سريعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ صديقه.. شاهد جاموس وحشي يبرح لبؤة ضربًا ويطيح بها|فيديو

نشرة المنوعات| زواج مغربية من هندوسي.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء.. وسيدة تكسب 3 ملايين دولار بضربة حظ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

فيديو

فيديوجراف| مسلسلات جديدة.. قائمة دراما رمضان 2022

والده يربطه بالحبال.. عم صبري يروي مأساة ابنه المصاب بضمور في المخ

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ